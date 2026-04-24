Soldato delle forze speciali Usa scommette su cattura di Maduro partecipa al blitz e vince 400mila dollari | arrestato

Un soldato delle forze speciali statunitensi è stato arrestato con l'accusa di aver scommesso sulla cattura dell'ex presidente venezuelano, partecipando al blitz e vincendo 400mila dollari. Il 38enne sergente capo avrebbe utilizzato informazioni riservate per prevedere i tempi dell’operazione militare, avendo preso parte alla pianificazione e all’esecuzione dell’intervento in Venezuela. La vicenda riguarda una presunta violazione delle normative sulla sicurezza e sull’etica militare.

Il caso del 38enne sergente capo Gannon Ken Van Dyke incriminato per aver scommesso sulla tempistica dell'operazione militare per catturare Nicolás Maduro in Venezuela usando informazioni riservate in suo possesso in quanto aveva partecipato alla pianificazione e all’esecuzione del blitz.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scommette sulla cattura di Maduro e vince perché c’era: arrestato soldato delle forze specialiRoma, 24 aprile 2026 - Il soldato delle forze speciali Gannon Ken Van Dyke è stato arrestato, è accusato di aver scommesso e vinto, perché in prima... Aveva scommesso sulla caduta di Maduro subito prima del raid: arrestato un soldato delle forze speciali UsaUn soldato delle forze speciali degli Stati Uniti, coinvolto nel sequestro dell’ex presidente del Venezuela Nicolás Maduro ordinato da Donald Trump,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Usa: arrestato un soldato delle forze speciali, aveva vinto 400 mila dollari scommettendo sulla cattura di Maduro; Puntò sulla cattura di Maduro poco prima di partecipare al blitz, arrestato militare delle forze speciali Usa; Soldato Statunitense Arrestato per Presunto Trading Insider sulla Cattura del Presidente Venezuelano; Il soldato statunitense arrestato per aver scommesso sulla cattura di Maduro. Soldato delle forze speciali Usa scommette su cattura di Maduro, partecipa al blitz e vince 400mila dollari: arrestatoIl caso del 38enne sergente capo Gannon Ken Van Dyke incriminato per aver scommesso sulla tempistica dell'operazione militare per catturare Nicolás Maduro ... fanpage.it Soldato USA arrestato per scommesse su Polymarket: ha puntato sulla cattura di Maduro a cui stava partecipandoUn soldato americano è stato arrestato dalle autorità federali dopo aver guadagnato oltre 400.000 dollari su Polymarket scommettendo sulla caduta di Nicolás Maduro, evento puntualmente verificatosi al ... fanpage.it Scommesse online sull’arresto di Maduro grazie a informazioni top secret: arrestato un soldato americano- - facebook.com facebook Un soldato ucraino, fingendosi un “partecipante all’operazione militare speciale”, si è infiltrato in un incontro in cui gli studenti dell’Università Statale Agraria del Kuban venivano reclutati per firmare contratti con l’esercito russo. x.com