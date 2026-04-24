Un soldato delle forze speciali statunitensi è stato arrestato dopo aver scommesso sulla caduta del presidente venezuelano poco prima di un raid. L’arresto è avvenuto in seguito all’indagine che ha scoperto la sua partecipazione a un piano di scommesse illegali riguardanti eventi politici in Venezuela. Le autorità hanno confermato che il militare era coinvolto in attività non autorizzate legate a operazioni militari e di intelligence.

Un soldato delle forze speciali degli Stati Uniti, coinvolto nel sequestro dell’ex presidente del Venezuela Nicolás Maduro ordinato da Donald Trump, è stato arrestato e incriminato per aver scommesso sull’operazione, ricavandone un profitto di oltre 400mila dollari, che ora potrebbe costargli fino a 60 anni di carcere. Il sergente maggiore Gannon Ken Van Dyke, secondo l’atto d’accusa reso pubblico ieri dalla Corte distrettuale meridionale di New York e citato in una nota diramata dal dipartimento di Giustizia Usa, aveva aperto a fine dicembre un conto su Polymarket, uno dei principali mercati predittivi del mondo basati su criptovalute. Qui aveva puntato circa 32mila dollari sulla destituzione di Maduro entro gennaio.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Aveva scommesso sulla caduta di Maduro subito prima del raid: arrestato un soldato delle forze speciali Usa

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