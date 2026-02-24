C' è troppa neve 500 passeggeri costretti a dormire in aereo al gelo | Intrappolati senza cibo e coperte

La forte nevicata ha bloccato un aereo con circa 500 passeggeri a bordo, lasciandoli senza cibo né coperte. La neve ha impedito agli aerei di muoversi dall'aeroporto di Monaco di Baviera, creando una situazione di emergenza. I passeggeri hanno trascorso la notte in cabina, alcuni affermano di aver passato ore al freddo senza assistenza. La compagnia aerea sta ancora gestendo le conseguenze di questo blocco improvviso.

Maria Antonietta e Colombre: “Stiamo insieme da 15 anni. Io ansiosa, lui zen. Siamo come Sandra e Raimondo” Una notte al gelo intrappolati dentro un aereo di linea, a sua volta bloccato dalla neve. Un'esperienza estrema che ha coinvolto circa 500 passeggeri, che giovedì 19 febbraio hanno dovuto dormire sui velivoli fermi nell'aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania. Come confermato dal quotidiano tedesco Bild, 123 passeggeri avrebbero dovuto volare da Monaco a Copenaghen, in Danimarca, con un volo della compagnia Lufthansa, ma sono rimasti bloccati sull'aereo per otto ore. Un destino toccato poi ai passeggeri di altri voli Lufthansa e due voli Air Dolomiti diretti in Austria e Italia, che hanno dovuto trascorrere la notte in pista con le persone a bordo. 🔗 Leggi su Today.it

Costringe la moglie a dormire senza cuscino e coperte e tenta di strangolarla: arrestato 30enne a CataniaUn uomo di 30 anni è stato arrestato a Catania per aver costretto la moglie a dormire senza cuscino e coperte, tentando di strangolarla.

Troppa neve, crolla la copertura della pista da bob di Cortina: vigili del fuoco al lavoro per ore per salvare l'ultimo giorno di gareCORTINA D'AMPEZZO. Proprio a un passo dal traguardo è arrivata una piccola crisi: non stiamo parlando di atleti olimpici, ma della pista da bob di Cortina d'Ampezzo che proprio alla vigilia dell'ult ... ildolomiti.it

Caos a Messina: migliaia di tir e autotrasportatori intrappolati al porto di Tremestieri in code chilometriche fino all'autostrada a causa delle avverse condizioni meteo nella giornata di ieri: la rabbia del Comitato e la prospettiva dell'opera stabile. Video completo - facebook.com facebook