Società di nuoto Arrivano ristori da 59mila euro

La Giunta comunale ha approvato un finanziamento di oltre 59mila euro destinato alle società di nuoto che hanno dovuto affrontare spese extra a causa della chiusura della piscina Manara. I fondi serviranno a coprire integralmente i costi aggiuntivi sostenuti dalle realtà sportive cittadine, costrette a spostarsi fuori città per gli allenamenti. Questa misura mira a sostenere le società coinvolte in un momento di difficoltà legato alla mancanza di una struttura propria.

Nuovi ristori per le società sportive rimaste senza casa per la chiusura della piscina Manara. La Giunta ha stanziato oltre 59mila euro per coprire integralmente gli extra-costi sostenuti dalle realtà natatorie cittadine costrette ad allenarsi fuori città. Il provvedimento punta a sostenere le associazioni penalizzate dall’indisponibilità delle vasche interne dell’impianto di via Manara. L’obiettivo è duplice: garantire la continuità dell’attività sportiva, sia agonistica che amatoriale, e alleggerire il peso economico che le società stanno affrontando da mesi, tra spese più elevate e difficoltà nel mantenere il numero degli iscritti. Si tratta di una misura in continuità con quanto già fatto nella stagione 20242025, quando erano stati distribuiti circa 58mila euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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