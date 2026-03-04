A Milano non basta un reddito di 59mila euro per comprare casa e ripagare il mutuo senza difficoltà

A Milano, con un reddito di 59 mila euro all’anno, non è possibile acquistare una casa e coprire le rate del mutuo senza incontrare problemi. Il mercato immobiliare cittadino registra prezzi elevati che rendono difficile l’accesso alla proprietà per molte persone. La situazione è evidente e riguarda chiunque voglia entrare nel settore immobiliare in questa zona.

Milano, 4 marzo 2026 – Che il costo della vita e il prezzo del mattone a Milano siano fuori controllo, non è fantasia. Lo dicono i numeri, perfino quelli diffusi dai costruttori di case. All'ombra della Madonnina non basta un reddito pari a circa 59mila euro per comprare casa senza difficoltà. Per pagare il mutuo devono spendere il 35% di quanto guadagnano, oltre la soglia del 30% che rende la rata insostenibile. A dirlo è l'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) in occasione del convegno "Città da vivere. Come rilanciare il modello della città italiana". Le grandi città Per le famiglie con reddito pari a 41mila a Milano, il peso del mutuo arriva al 50%.