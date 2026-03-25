Napoli Secondigliano controlli ad alto impatto | 59mila euro di multe

Nella zona di Secondigliano, a Napoli, i carabinieri hanno intensificato i controlli nelle ultime ore. Durante le operazioni sono state arrestate due persone, sono state elevate dodici contravvenzioni e sequestrati alcuni veicoli. Complessivamente, sono state staccate multe per un totale di circa 59 mila euro.

Carabinieri intensificano i controlli nella periferia nord: 12 contravvenzioni, veicoli sequestrati e un denunciati. Servizio ad alto impatto nella periferia nord. Servizio ad alto impatto nella periferia nord di Napoli per i Carabinieri della stazione di Secondigliano, impegnati insieme ai militari del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Napoli Stella in una serie di controlli straordinari sul territorio. L’operazione ha interessato in particolare l’area di Secondigliano, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle violazioni della legge. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Identificazioni e controlli su strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Secondigliano, controlli ad alto impatto: 59mila euro di multe Articoli correlati Volterra, controlli ad 'alto impatto': identificate 62 persone ed elevate sanzioni per 4mila euroUn vasto dispositivo di controllo del territorio è stato attuato lo scorso 7 gennaio dai carabinieri della Compagnia di Volterra. Controlli ad alto impatto nel Tarantino, sospese due attività di ristorazioneTarantini Time QuotidianoNei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, con il coordinamento del Comando Provinciale di Taranto,... Tutto quello che riguarda Napoli Secondigliano Temi più discussi: Droga, smantellata la storica piazza di 111 al rione Berlingieri: 11 arresti; Secondigliano, smantellata piazza di spaccio del clan Licciardi al Rione Berlingieri: droga anche ad artisti e professionisti; Guerra tra bande, due giovani feriti a Secondigliano a colpi di pistola; Napoli, blitz antidroga a Secondigliano: 11 arresti tra Vanella-Grassi e clan Licciardi. Napoli, fiamme a Secondigliano: nel mirino l'ufficio del costruttore antiracketNonostante gli arresti, nonostante il pressing incessante di inquirenti e investigatori antimafia, la periferia nord di Napoli resta una polveriera pronta a scoppiare da un ... ilmattino.it Napoli, agguato a Secondigliano: il Prefetto dispone controlli a tappetoNapoli – Non si ferma la spirale di violenza nell'area nord di Napoli. L'ennesimo episodio di sangue si è consumato la scorsa notte tra le strade di ... cronachedellacampania.it Prov Napoli - Sala Stampa 09:02 (3 minuti fa) a SECONDIGLIANO: 12 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 59 mila euro. Alto impatto dei Carabinieri. Servizio di alto impatto nella periferia nord della città partenopea per i carabinieri della stazi - facebook.com facebook #napoli, #blitz antidroga a Secondigliano: 11 arresti tra Vanella-Grassi e clan Licciardi x.com