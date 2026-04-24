Società benefit boom in Toscana | quasi 300 imprese e 10mila addetti Fatturati per 6,6 miliardi

In Toscana, il numero di società benefit sta crescendo rapidamente, arrivando a circa 300 imprese e coinvolgendo circa 10.000 lavoratori. Queste aziende hanno registrato un fatturato complessivo di circa 6,6 miliardi di euro. I dati indicano un incremento sia delle aziende iscritte che delle loro performance economiche. La regione si distingue per un deciso aumento di queste imprese, che si stanno affermando nel panorama economico locale.

Firenze, 24 aprile 2206 – Crescono in numero, ma soprattutto in risultati economici e occupazionali. Le società benefit, cioè quelle società che oltre a generare profitto si impegnano legalmente a produrre un impatto positivo su società e ambiente, in Toscana sono arrivate a quota 297 a fine 2025, con un aumento di circa il 19,8 per cento rispetto all’anno precedente. Un modello d’impresa sempre più diffuso anche nella regione, capace di coniugare profitto e impatto sociale, e che si dimostra più dinamico rispetto alle aziende tradizionali. Numeri in crescita. Nel 2025 le società benefit hanno generato un fatturato complessivo di oltre 6,6 miliardi di euro, impiegando quasi 10mila addetti (9.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Società benefit, boom in Toscana: quasi 300 imprese e 10mila addetti. Fatturati per 6,6 miliardi Notizie correlate Leggi anche: Imprese, quasi 5.600 nel 2025 le società benefit in Italia, +20% in un anno Toscana, boom di capitali dal Golfo. Oltre 300 imprese partecipateDagli Emirati Arabi Uniti al Qatar, passando per Israele e Iran: la regione tra le più attrattive in Italia per gli investimenti mediorientali,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Roma conferma la certificazione per la parità di genere: Un'amministrazione sempre più equa; Lombardia | il boom delle imprese etiche genera 31 miliardi di valore. Società benefit, boom in Toscana: quasi 300 imprese e 10mila addetti. Fatturati per 6,6 miliardiIl 29 aprile alla Camera di commercio di Firenze un seminario per spiegare come diventarlo e accedere ai contributi ... lanazione.it Boom delle società benefit, sono quasi trecento in ToscanaLe società benefit crescono in numero, a fine 2025 in Toscana erano 297, quasi il 20% in più dell’anno prima (+19,76% per l’esattezza). Ma soprattutto ... gonews.it Una missione da compiere VII GIORNATA NAZIONALE DELLE SOCIETÀ BENEFIT MILANO Cariplo Factory #milano #cariplofactory #viatortona56 #assobenefit #marcomorganti #francescocirillo #VIIgiornatanazionaledellesocietàbenefit #unamissionedacomp - facebook.com facebook Giornata nazionale delle società benefit ift.tt/SVDrtLc #evento #takethedate x.com