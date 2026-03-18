A fine 2025, in Italia, sono state registrate circa 5.540 società benefit, con un aumento superiore al 20% rispetto all’anno precedente. Queste imprese rappresentano il 2,2% del totale delle società per le grandi imprese. La crescita si è verificata nel corso dell’anno, evidenziando un incremento significativo nel settore delle aziende che adottano questa tipologia di società.

Roma, 18 mar. (AdnkronosLabitalia) - Le società benefit in Italia sono 5.540 a fine 2025, con una crescita di oltre il 20% rispetto all'anno precedente e un'incidenza, per le grandi imprese, pari al 2,2% sul totale delle società registrate. E' quanto emerge dai nuovi risultati della ricerca nazionale sulle società benefit 2026, realizzata da Nativa, il Research Department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, l'Università di Padova, la Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit. Oltre alla crescita numerica, aumenta anche il peso occupazionale: nel 2025 le società benefit impiegano circa 241 mila addetti, con un incremento di oltre l'11% rispetto ai 217 mila dell'anno precedente, a conferma del progressivo consolidamento di questo modello nel sistema imprenditoriale italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, quasi 5.600 nel 2025 le società benefit in Italia, +20% in un anno

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