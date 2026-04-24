Sos Humanity ha annunciato un deficit di due milioni di euro per le sue operazioni di soccorso nel Mediterraneo. La diminuzione dei finanziamenti provenienti dalla Germania potrebbe portare alla sospensione delle attività di salvataggio a partire dalla seconda metà del 2026. La situazione mette a rischio le operazioni di ricerca e salvataggio in una delle rotte più trafficate e pericolose del mare.

? Cosa sapere Sos Humanity segnala un buco di 2 milioni di euro per le missioni nel Mediterraneo.. Il taglio dei fondi tedeschi rischia di sospendere i soccorsi nella seconda metà del 2026.. Sos Humanity segnala un buco di bilancio da 2 milioni di euro che mette a rischio le missioni nel Mediterraneo centrale, con il rischio concreto di sospendere gli interventi nella seconda metà del 2026. La crisi finanziaria colpisce duramente l’organizzazione tedesca operante sulla rotta tra Libia e Italia. Durante un recente incontro tenutosi a Berlino, i vertici hanno ammesso la difficoltà di pianificare nuovi soccorsi per i prossimi mesi. Il problema nasce da una combinazione di tagli statali, inflazione e costi logistici fuori controllo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso in mare a rischio: buco di 2 milioni per Sos Humanity

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