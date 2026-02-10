Smart working a rischio | scatta la protesta alla Ubisoft di Assago

I dipendenti di Ubisoft Assago sono pronti a scendere in piazza. La loro protesta nasce dopo le decisioni dell’azienda riguardo allo smart working, che hanno sollevato malumore tra i lavoratori. Nei prossimi tre giorni, si fermeranno per chiedere cambiamenti e maggiori garanzie. La tensione tra i dipendenti e la società cresce, e la mobilitazione si fa sempre più forte.

La mobilitazione dei dipendenti della realtà specializzata nello sviluppo di videogiochi. Già preannunciati tre giorni di sciopero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Smart working a rischio: scatta la protesta alla Ubisoft di Assago Approfondimenti su Ubisoft Assago Dipendenti in rivolta ad Assago contro Ubisoft: l'azienda vuole eliminare lo smart working I dipendenti della sede di Ubisoft ad Assago sono scesi in strada per protestare contro la decisione dell'azienda di eliminare lo smart working. Ubisoft elimina lo smart working, dipendenti in sciopero per tre giorni I dipendenti di Ubisoft hanno deciso di scioperare per tre giorni, protestando contro la decisione dell'azienda di eliminare lo smart working.

