Smart working a rischio | scatta la protesta alla Ubisoft di Assago

Da ilgiorno.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dipendenti di Ubisoft Assago sono pronti a scendere in piazza. La loro protesta nasce dopo le decisioni dell’azienda riguardo allo smart working, che hanno sollevato malumore tra i lavoratori. Nei prossimi tre giorni, si fermeranno per chiedere cambiamenti e maggiori garanzie. La tensione tra i dipendenti e la società cresce, e la mobilitazione si fa sempre più forte.

La mobilitazione dei dipendenti della realtà specializzata nello sviluppo di videogiochi. Già preannunciati tre giorni di sciopero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

smart working a rischio scatta la protesta alla ubisoft di assago

© Ilgiorno.it - Smart working a rischio: scatta la protesta alla Ubisoft di Assago

Approfondimenti su Ubisoft Assago

Dipendenti in rivolta ad Assago contro Ubisoft: l’azienda vuole eliminare lo smart working

I dipendenti della sede di Ubisoft ad Assago sono scesi in strada per protestare contro la decisione dell’azienda di eliminare lo smart working.

Ubisoft elimina lo smart working, dipendenti in sciopero per tre giorni

I dipendenti di Ubisoft hanno deciso di scioperare per tre giorni, protestando contro la decisione dell’azienda di eliminare lo smart working.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ubisoft Assago

Argomenti discussi: L’operaio in smart working? C’è anche se non si vede; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Ddl PMI, dal part-time agevolato alle tasse sospese per le reti d’impresa: cosa cambia; L’AI agentica non è solo automazione: rischi e strategie di difesa.

smart working a rischioStellantis, addio smart working: anche a Mirafiori si torna in ufficioAnche in Italia dopo gli USA e la Francia Stellantis chiede ai suoi impiegati di tornare in ufficio dicendo addio allo smart working ... clubalfa.it

Smart working negato al lavoratore fragile, spetta il risarcimento per discriminazioneSe l’azienda dice no alla richiesta di lavoro agile, fatta da chi ha gravi problemi di salute, va condannata. La sentenza ... quifinanza.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.