Slitta al 16 luglio l' obbligo di assicurazione Rc per i monopattini

L’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici è stato posticipato al 16 luglio. Le autorità competenti del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile hanno deciso di modificare la scadenza, accogliendo la richiesta dell’Associazione Nazionale. La misura riguarda tutti i monopattini in circolazione e mira a regolamentare meglio l’uso di questi mezzi.

Le direzioni competenti del Mimit e del Mit, accogliendo la richiesta dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici ( Ania ) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno emanato una circolare che prevede la calendarizzazione al 16 luglio dell'obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un' assicurazione Rc. L'obbligo era previsto precedentemente per il 16 maggio. Lo si apprende da una nota congiunta dei due ministeri. "Rimane invece confermata al 16 maggio la scadenza dell'obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un apposito contrassegno", cioè la targa. "Nei giorni scorsi, sul sito del Mimit sono state pubblicate le Faq riguardanti l'assicurazione obbligatoria per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici dal 16 maggio Notizie correlate Leggi anche: Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole in arrivo per i proprietari A partire dal 16 maggio 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni per i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Boraso, slitta all'11 luglio l’udienza per il patteggiamento dell’ex assessore e di due imprenditori coinvolti nell’inchiesta Palude; 20.000 Pieghe 2026: aperte le iscrizioni, tre tappe tra Valle d’Aosta, Piemonte e Francia | Dueruote; Riforma pensioni 2026, slitta la portabilità del contributo datoriale: nuovo termine al 31 ottobre; Riforma pensioni 2026 | Slitta la portabilità del contributo datoriale (ultime notizie 16 aprile). Slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurazione Rc per i monopattiniLe direzioni competenti del Mimit e del Mit, accogliendo la richiesta dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno ... ansa.it Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglioSlitta al 16 luglio l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Lo comunicano il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ... ilsole24ore.com Alta velocità a Firenze, slitta la fine dei lavori per la stazione Foster: «Tra il 2029 e il 2030» x.com Intanto slitta alla prossima settimana la pronuncia della Corte di Appello dell’Aquila sul reclamo presentato dai difensori della coppia anglo-australiana facebook