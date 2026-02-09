Škoda Epiq la prova in anteprima del Suv elettrico compatto

A pochi mesi dal lancio ufficiale, previsto per metà 2026, abbiamo potuto provare in anteprima il nuovo Škoda Epiq, il Suv compatto tutto elettrico. La vettura si presenta con linee moderne e una guida fluida, pronta a sfidare la concorrenza sul mercato. Nonostante sia ancora in fase di sviluppo, l’esperienza di guida ha già mostrato buone potenzialità e una certa praticità per l’uso quotidiano.

In un 2025 di forte crescita per il marchio Škoda, con 1.043.900 esemplari consegnati a livello globale (di cui 836.200 unità in Europa), spicca il segno positivo relativo alle vendite di veicoli elettrici. Le novità Elroq (95.300 esemplari venduti) ed Enyaq (disponibile anche in versione Coupé, 79.600 unità) hanno portato a un rinnovamento della gamma e a un incremento significativo delle consegne dei Battery Electric Vehicles (Bev). Un trend positivo che la casa di Mladá Boleslav proverà a replicare anche nel corso di un 2026 che, fra i modelli full electric, vedrà il debutto del crossover urbano Epiq e, in seguito, del Suv familiare a sette posti Peaq. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Škoda Epiq, la prova in anteprima del Suv elettrico compatto Approfondimenti su Škoda Epiq Nuova Skoda Peaq 2026: come sarà il nuovo maxi suv elettrico La Škoda Peaq 2026 rappresenta il nuovo maxi SUV elettrico del marchio ceco, destinato a consolidare la gamma di veicoli a zero emissioni. I 5 motivi per scegliere un SUV compatto elettrico come prossimo veicolo Scopri perché un SUV compatto elettrico rappresenta la scelta ideale per il tuo prossimo veicolo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. First Look! 2026 Škoda Epiq – A Glimpse Into Škoda’s Electric Future! Ultime notizie su Škoda Epiq Argomenti discussi: Skoda: Nel 2026 Epiq e Peaq, ma lavoriamo su ibrido e nuova Karoq; Skoda Epiq: le prime foto ufficiali dell'elettrica da 25 mila euro | Quattroruote.it; Skoda Epiq 2026 punta a conquistare il mercato europeo. Foto e motori: cosa sappiamo; Skoda Epiq, immagini su strada della piccola elettrica da 25.000 euro. Skoda Epiq, la prova su strada in anteprima del suv compatto ed elettricoOffre fino a 430 chilometri di autonomia e sarà disponibile nel corso dell’anno nella versione 55 e, a seguire, anche nelle altre due varianti ... ilsole24ore.com Škoda Epiq, prime immagini ufficiali con camuffatura colorataIn attesa dell'anteprima mondiale, prevista per la prima metà del 2026, la Škoda Epiq viene mostrata in versione definitiva, con una camuffatura colorata, attraverso delle foto ufficiali. (ANSA) ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.