Una community online dedicata alla cura della pelle ha raggiunto oltre tremila iscritti, creando un ambiente in cui i clienti condividono esperienze e consigli. La piattaforma di Bioceutica Milano si distingue per il suo approccio di sostegno reciproco, trasformando il rapporto tra azienda e utenti in un punto di incontro virtuale. La presenza di questa rete digitale dimostra come i social possano diventare uno spazio di confronto e supporto nel settore della cosmetica.

La community digitale di Bioceutica Milano supera i tremila iscritti: «Ogni cliente non è mai sola». Il mercato della cosmetica in Italia sta affrontando una trasformazione significativa, con un crescente spostamento verso i canali digitali. Si prevede che entro il 2026 oltre il 40% del fatturato del settore sarà influenzato da touchpoint digitali, spingendo le aziende a innovare per mantenere la loro competitività. Bioceutica Milano ha colto questa opportunità, superando i tremila iscritti nella sua community digitale, un traguardo che sottolinea l’importanza di un approccio moderno e interattivo nel settore della bellezza. Andrea Rimmaudo, fondatore di Bioceutica Milano, afferma: «La nostra visione è quella di creare un brand che non solo soddisfi le esigenze cosmetiche, ma che costruisca anche una comunità attiva e coinvolta».🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Skincare e social, quando la cosmetica diventa una community che si sostiene

Notizie correlate

Leggi anche: Cosmetica: nasce Jolie Soin, la linea skincare di Giorgia Palmas che unisce Napoli e la Sardegna

“Voi che avete più di 40 anni, quando è finita la vostra vita sociale?”, la discussione social diventa virale. I commenti: “Si è solo ristretta la tolleranza per le stronza**”, “I miei 40 e 50 sono una lunga festa”Se c’è un luogo online dove è possibile trovare pareri e testimonianze su qualsiasi tema, quello è Reddit.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Pelle, social e AI. SIDeMaST: Su internet molte informazioni utili, ma anche consigli senza basi scientifiche. L’alert dei dermatologi; Sole, nei e skincare: la verità dei dermatologi tra prevenzione e falsi miti dei social; Skincare e cosmetici per lui: giovani sempre più precoci e 3 errori da evitare; Riso nero skincare: il nuovo ingrediente beauty che illumina e protegge la pelle.

Quando anche la skincare è diventata una performance?Nei giorni scorsi mi sono imbattuta sui social in un video di Maddalena D’Agostini, una giovane chimica tiktoker che parla di skincare dal punto di vista scientifico ma in modo leggero e comprensibile ... vanityfair.it

Skincare e cosmetici per lui: giovani sempre più precoci e 3 errori da evitareGli uomini si avvicinano alla cosmesi e alla skincare: l’analisi di un fenomeno milionario. Lo specchio di Narciso oggi sono i social, che stanno spingendo sempre più giovani maschi verso la skincare, ... lapresse.it

Dal Mar Morto alla tua skincare Alma K trasforma ogni gesto in puro benessere - facebook.com facebook

Uno step fondamentale nella skincare, per tutte. Nello specifico per le over 50, portatrici sane di pelle matura, la detersione combatte la secchezza, le rughe sottili e il colorito non uniforme, rinforzando al contempo la barriera cutanea. Tra l'altro, usare il deterg x.com