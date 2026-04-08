Cosmetica | nasce Jolie Soin la linea skincare di Giorgia Palmas che unisce Napoli e la Sardegna

Mercoledì 15 aprile 2026, nel giardino coperto del Magnolia a Napoli, sarà presentata Jolie Soin, una nuova linea di prodotti skincare. Il brand è stato ideato da un noto volto televisivo e si distingue per l’attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio, unendo le tradizioni di Napoli e della Sardegna. La collezione include prodotti dedicati alla cura della pelle, realizzati con ingredienti di origine locale.

Il nuovo brand di Arval punta su sostenibilità e territorio. Una nuova linea skincare che sarà presentata a Napoli mercoledì 15 aprile 2026 presso il giardino coperto del Magnolia. NAPOLI. Il mare, questa volta, non separa. Anzi unisce Napoli la Sardegna in un racconto legato al Mediterraneo che parla di sostenibilità, innovazione e futuro. È in questo contesto che prende forma Jolie Soin by Giorgia Palmas, un nuovo brand di Arval Cosmetici, il primo nella storia dell’azienda a vivere al di fuori del marchio. Una nuova linea skincare che sarà presentata a Napoli mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 19:00, presso il giardino coperto del Magnolia, in vico Belledonne a Chiaia. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Cosmetica: nasce Jolie Soin, la linea skincare di Giorgia Palmas che unisce Napoli e la Sardegna Leggi anche: Negli anni, la ricerca cosmetica non si è mai fermata. Sull’onda del cambiamento. Anche della nostra pelle. E del nostro modo di vedere la skincare Giorgia Palmas smentisce la crisi con Filippo Magnini e Caterina Balivo: “Dillo che litigate”, la replica a LVBGiorgia Palmas ospite di La volta buona ha smentito la crisi con Filippo Magnini.