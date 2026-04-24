Nella zona di via Monte Santo, all’altezza del civico 5, si trova un’aiuola dedicata alla madre di una persona nota. Recentemente, un documento comunale indica che l’amministrazione ha firmato un accordo con un cittadino privato per prendersi cura della manutenzione ordinaria di quell’area verde. Questa procedura di gestione condivisa si ripete da diversi anni nella zona.

Rose per Rosa. Ma c’è di più. Qui parliamo dell’aiuola di via Monte Santo, all’altezza del civico 5. In una determina del Comune si legge che l’amministrazione ha stretto un accordo per la manutenzione ordinaria di quell’area verde con un privato cittadino, una prassi ormai consolidata da anni. Milanesi con il pollice verde e con la voglia e le risorse per prendersi cura di un pezzetto di città che fanno un passo avanti e danno una mano a Palazzo Marino. Quel privato che si prenderà cura dell’aiuola di via Monte Santo, però, non è uno sconosciuto, ma è Armando Siri, ex senatore della Lega, esperto di flat tax ed ex sottosegretario alle Infrastrutture nel Governo giallo-verde, fino alla revoca dell’incarico arrivata a causa di un’inchiesta per corruzione a suo carico ancora in corso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Siri adotta l’aiuola per la madre

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