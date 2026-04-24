Tra poco più di un anno Luna Rossa tornerà all’assalto della Coppa America, la più antica competizione sportiva internazionale, nello splendido Golfo di Napoli. Alla guida del challenger italiano ci sarà ancora Max Sirena. L’amministratore delegato e capo progetto del team Prada ha metabolizzato la delusione dell’edizione di Barcellona 2024 ed è pronto a dare battaglia per porre fine a uno degli ultimi tabù dello sport di casa nostra. Napoli? Regateremo in uno dei golfi più belli al mondo con lo skyline della città alle spalle del campo di regata e le isole davanti. Una città molto calorosa, bellissima Gradoni? Può essere l’Antonelli della vela.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sirena: "Napoli darà la spinta a Luna Rossa. New Zealand? Sono dei ruffiani"

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