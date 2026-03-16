Tamponamento fra due tram a Roma | una decina di feriti lievi

A Roma, lungo via Prenestina all'altezza di via Erasmo Gattamelata, si è verificato un tamponamento tra due tram delle linee 5 e 19. L'incidente ha causato il ferimento lieve di circa dieci persone, tutte trasportate per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Attimi di paura in via Prenestina, a Roma, dove poco prima delle 8 si è verificato un tamponamento tra due tram. L'incidente tra i mezzi delle linee 5 e 19 è avvenuto all'altezza di via Erasmo Gattamelata e il bilancio è di 10 feriti, che fortunatamente non sono in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale sanitario e le forza dell'ordine. La circolazione è stata ripristinata in breve tempo, con le cause del tamponamento, avvenuto secondo le prime ricostruzioni a bassa velocità, che sono ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tamponamento fra due tram a Roma: una decina di feriti lievi Articoli correlati Leggi anche: Tamponamento fra due tram a Roma, 10 feriti lievi Tamponamento fra due tram in via Prenestina: servizio interrotto, ci sono feritiIncidente fra due tram nella mattina di oggi, lunedì 16 marzo 2026, a Roma, lungo via Prenestina. Tutto quello che riguarda Tamponamento fra due tram a Roma una... Temi più discussi: Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri; Tram deraglia vicino alla Centrale per un bullone sui binari: il mezzo era vuoto, andava al deposito; Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri; Maxi incidente d'auto a Caravaggio nella Bergamasca: 2 morti e 8 feriti, coinvolti anche due bambini. Tamponamento tra due tram a Roma, dieci feriti su via PrenestinaIncidente questa mattina all'altezza di via Erasmo Gattamelata. Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. ilfattoquotidiano.it Tamponamento tra due tram su via Prenestina. Indagini in corsoIndagini della Polizia locale per ricostruire la dinamica. Necessario l'intervento dei sanitari per soccorrere alcuni passeggeri ... rainews.it Tamponamento fra due tram a Roma, 10 feriti lievi. Nessuno in gravi condizioni. L'incidente in via Prenestina. Il servizio è tornato regolare #ANSA - facebook.com facebook Roma, tamponamento tra due tram: passeggeri feriti #tram x.com