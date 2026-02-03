Inter in estate ecco la rivoluzione | una decina di giocatori pronti a salutare Tutti i nomi

L’Inter si prepara a una vera rivoluzione in estate. La società deve affrontare una decina di cessioni tra scadenze e giocatori pronti a lasciare Milano. Per ora, i nerazzurri hanno osservato senza fare mosse importanti a gennaio, aspettando l’estate per agire. La finestra di mercato invernale è stata più di studio che di interventi, ora bisogna sistemare le uscite e preparare il terreno per le novità di luglio.

Per i nerazzurri, che a gennaio non hanno affondato il colpo per nessun nuovo arrivo per la prima squadra, tra scadenze e cessioni varie sarà un’estate bollente in uscita È stata una finestra di mercato invernale di pura attesa, in cui ha sostanzialmente osservato, studiato, registrato e si è preparata per quella estiva. L’Inter alla fine non ha fatto operazioni, a parte il giovane Jakirovic, non ha perso pedine né ne ha guadagnate. Non essendoci particolari problemi, dovuti a infortuni o lacune di varia natura, i nerazzurri non hanno toccato niente, anche considerando il primo posto solido in campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

