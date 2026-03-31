Lavoro nella ristorazione Domanda e offerta unite

Ieri a Sd Factory si è svolto il Talent Day Fipe-Confcommercio, un evento di un’intera giornata dedicato alle imprese del settore ristorazione, somministrazione e ospitalità alla ricerca di personale e alle persone in cerca di lavoro. L'iniziativa ha coinvolto aziende e candidati con l’obiettivo di favorire incontri tra domanda e offerta di lavoro nel settore.

Ieri a Sd Factory è andato in scena il ’ Talent Day Fipe-Confcommercio ’: un’intera giornata dedicata alle imprese della ristorazione, della somministrazione e dell’ospitalità che cercano personale, e alle persone in cerca di nuova occupazione. Un modo per far incontrare domanda e offerta, valorizzare le competenze e sostenere concretamente le imprese di ristorazione del territorio. L’iniziativa, alla terza edizione, è stata promossa da Confcommercio Reggio Emilia e Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il Lavoro e si è rivolto direttamente alle imprese del settore horeca (ristoranti, bar, mense, catering, hotel) e a tutte le persone alla ricerca di nuove opportunità di lavoro nel settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavoro nella ristorazione. Domanda e offerta unite Articoli correlati Leggi anche: Logistica, incontro domanda e offerta: "II lavoro c’è, mancano i lavoratori" Domanda e offerta di lavoro, Unimore presenta nuovo assistente AICon un evento pubblico al Tecnopolo di Modena Unimore ha presentato il progetto Spuia - Smart Placement Unimore-IA, realizzato grazie ai fondi... Jazz'inn 2025 - Welcome Plus: l’Integrazione dei Rifugiati tra Domanda e Offerta di UNHCR. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Lavoro nella ristorazione. Domanda e offerta unite; Caso Redzepi riaccende faro su lavoro: arriva manuale HR per la ristorazione; CIRFOOD Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi; Dopo il caso-Noma ora esce un libro che spiega ai ristoratori come cercare e gestire il personale. Lavoro nella ristorazione. Domanda e offerta uniteIeri la giornata dedicata al settore ’horeca’ con Fipe Confcommercio. Il Talent Day per far incontrare aziende e persone alla ricerca di occupazione. ilrestodelcarlino.it # **Bando ISI Inail 2026: come ottenere fino a 130.000 euro a fondo perduto per la sicurezza sul lavoro ** [https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/03/bando-isi-inail-2026-fondo-perduto-per-la-sicurezza-sul-lavoro.html](https://www.commerciali - facebook.com facebook Elena Chiorino si è dimessa anche da assessora al Lavoro della regione Piemonte x.com