Jannik Sinner ha la possibilità di mantenere la posizione di vertice nel ranking mondiale fino al 2026, dopo che Carlos Alcaraz ha annunciato il forfait per le tappe di Roma e Parigi, perdendo più di 3000 punti. La sua assenza permette allo sportivo italiano di consolidare la prima posizione senza rischi immediati. Questa situazione si verifica in un momento di transizione nel circuito, con i punti in palio che subiscono variazioni significative.

Il forfait di Carlos Alcaraz agli Internazionali di Roma e al Roland Garros consegna, di fatto, il numero uno a Jannik Sinner per molto, molto tempo. Nel tennis non si sa mai, certo, ma tranne clamorosi colpi di scena difficilmente qualcuno potrà togliere all'altoatesino la testa del ranking ATP da qui a fine anno. L'infortunio al polso è arrivato proprio nel momento peggiore per il murciano, ovvero nella stagione sulla terra rossa, dove il numero due del mondo difendeva oltre 4000 punti. Se a Montecarlo è riuscito a contenere i danni, arrivando in finale e quindi perdendo "solo" 400 punti rispetto al 2025, l'assenza agli Internazionali di Roma e soprattutto a Parigi costeranno al fuoriclasse spagnolo ben 3000 punti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, trono blindato: col forfait di Alcaraz può restare in vetta per tutto il 2026

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz show respect after Monte Carlo final #shorts

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