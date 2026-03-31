Montecarlo può ribaltare il ranking | Sinner vede il trono Alcaraz è chiamato a difendersi

Al Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha la possibilità di tornare al numero uno del ranking mondiale, grazie ai risultati ottenuti nei tornei di Indian Wells e Miami. La competizione si svolge sulla terra battuta del Principato, dove anche il giocatore in seconda posizione, chiamato a difendersi, può cambiare la propria posizione in classifica. La sfida tra i due atleti si svolge in un momento di grande attesa per gli appassionati di tennis.

Il Masters 1000 di Montecarlo può diventare il torneo del possibile sorpasso. Dopo aver accorciato in modo decisivo grazie ai trionfi consecutivi a Indian Wells e Miami, Jannik Sinner si presenta sulla terra del Principato con la concreta possibilità di tornare in vetta al ranking mondiale. La situazione si è riaperta soprattutto perché Carlos Alcaras dovrà difendere i 1000 punti conquistati un anno fa a Montecarlo, mentre l’azzurro non aveva partecipato a quell’edizione e quindi non ha nulla da scalare dal proprio bottino. Alla vigilia del torneo, il ranking virtuale indica Alcaraz a 12.590 punti e Sinner a 12.400. L’ipotesi più chiara è anche la più netta: se Sinner dovesse conquistare il titolo, tornerebbe automaticamente numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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