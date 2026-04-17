Alcaraz forfait a Madrid occasione d’oro per Sinner | può allungare in classifica

Lo spagnolo, numero uno del mondo, ha deciso di non partecipare al torneo Masters 1000 di Madrid, saltando l’appuntamento per il secondo anno di fila. Questa assenza crea un’opportunità per l’italiano, che può aumentare i punti in classifica e avvicinarsi ulteriormente al vertice. La competizione si apre a nuove strategie e possibilità per i giocatori coinvolti, con l’attenzione rivolta ai risultati in questa fase della stagione.

Lo spagnolo salta il Masters 1000 per il secondo anno consecutivo: il numero uno del mondo può rafforzare il primato e puntare a un record storico. Il forfait di Carlos Alcaraz al Mutua Madrid Open apre scenari importanti per Jannik Sinner nella corsa al vertice del ranking mondiale. Il numero due del mondo non parteciperà al Masters 1000 spagnolo, torneo che aveva già saltato nel 2025, a causa del problema al polso accusato durante il torneo di Barcelona Open. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Tennis, come Sinner può superare Alcaraz in classifica ATP: i puntiLa finale di Indian Wells rappresenta un passaggio importante nella corsa alla vetta del ranking ATP dove Jannick Sinner insegue il primo posto dello... Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Indian Wells: occasione per invertire la tendenzaJannik Sinner ha battuto lo statunitense Learner Tien nei quarti di finale dei BNP Paribas Open, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sinner-Alcaraz: la classifica aggiornata e gli scenari futuri per la corsa al numero 1; Alcaraz salta anche il Masters di Madrid: i motivi della sua assenza; Sinner riconquista la vetta: ecco come può mantenere il numero 1 fino a Wimbledon; Tennis, Alcaraz si ritira dal 500 di Barcellona per un problema al polso: Sinner rimane numero uno. Alcaraz salta il Masters 1000 di Madrid: c'è l'annuncio ufficialeLo spagnolo, numero due al mondo, non parteciperà al torneo di casa per il secondo anno di fila a causa di un problema al polso: Sinner consolida il primato nel ranking Atp. I dettagli ... corrieredellosport.it Alcaraz rinuncia al Masters 1000 di Madrid, per Sinner numero 1 si spalanca un’autostrada nel rankingCarlos Alcaraz non giocherà il torneo di Madrid a causa di un infortunio. Lo spagnolo non avrà così nel breve periodo la possibilità di scavalcare nel Ranking ATP Jannik Sinner. fanpage.it Doppio forfait a Madrid. Non parteciperanno Nole Djokovic che ha comunicato la decisione poche ore fa sul suo profilo Instagram, ne Carlos Alcaraz a causa del recente infortunio al polso. #Madrid #CarlosAlcaraz #NovakDjokovic #tennis #infortunio - facebook.com facebook ULTIM'ORA TENNIS Carlos #Alcaraz salta il Masters 1000 di Madrid Lo spagnolo dà forfait per il problema al polso Jannik #Sinner sicuro di arrivare a Roma da n. 1 ATP #SkySport #Tennis #SkyTennis x.com