Jannik Sinner ha raggiunto un nuovo traguardo nel mondo del tennis, superando Carlos Alcaraz nel ranking dei premi ATP con un totale di 4,482 milioni di dollari. La sua posizione in classifica si riflette nei guadagni accumulati durante la stagione, evidenziando il suo successo nelle competizioni più importanti. La differenza tra i due giocatori si nota principalmente nei premi ottenuti negli ultimi tornei disputati.

? Cosa sapere Jannik Sinner raggiunge 4,482 milioni di dollari superando Carlos Alcaraz nel ranking ATP Prize Money.. Il primato dell'azzurro si consolida a Madrid grazie ai premi maturati nei tornei Masters 1000.. Jannik Sinner raggiunge la vetta della classifica ATP Prize Money con un montepremi stagionale di 4,482 milioni di dollari, superando Carlos Alcaraz dopo il contributo economico derivante dalla partecipazione al Masters 1000 di Madrid. Il sorpasso dell’azzurro avviene grazie a una cifra di 31.585 euro legata alla sua presenza nel torneo spagnolo, un importo che verrà contabilizzato ufficialmente solo dopo l’incontro previsto per questo pomeriggio contro Benjamin Bonzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner trionfa nel portafoglio: sorpassa Alcaraz nei premi ATP

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