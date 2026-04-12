Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Montecarlo battendo in finale il suo avversario. Con questa vittoria, il tennista italiano torna a essere il numero uno al mondo nel ranking Atp. La finale si è svolta sulla terra battuta, e il risultato finale ha visto Sinner prevalere sull’avversario in due set. La vittoria rappresenta un traguardo importante nella sua carriera.

Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Montecarlo e torna in vetta al ranking Atp. In finale l’altoatesino supera Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-3 al termine di due ore e quindici minuti di gioco, in una sfida intensa e condizionata dal vento e da numerosi errori da entrambe le parti. Il match si apre con un avvio aggressivo dello spagnolo Carlos Alcaraz, che trova subito il break per il 2-0. La risposta di Sinner è immediata: contro-break e parità ristabilita, in un primo set estremamente equilibrato e spezzato solo dai dettagli. Con il vento a rendere difficile il controllo degli scambi, i due arrivano fino al tie-break, dove un doppio fallo dello spagnolo indirizza il parziale: 7-6(5) per Jannik Sinner dopo un’ora e un quarto di battaglia.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sinner trionfa a Montecarlo: battuto Alcaraz, torna numero 1 al mondo Atp

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