LIVE Sinner-Bonzi ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Rybakina al terzo con Ruse manca poco per l’azzurro

Al torneo ATP di Madrid 2026, si stanno disputando diverse partite di rilievo. Tra queste, si stanno seguendo i match tra Sinner e Bonzi, e anche le sfide di Rybakina contro Ruse, che ha conquistato il terzo set. È inoltre prevista una diretta per gli incontri tra Musetti e Hurkacz, con in programma anche Grant contro Cirstea, entrambi a partire dalle 11.00. La giornata vede un folto calendario di partite in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) 14.51 Sono terminati anche i primi due set tra Ruse e Rybakina che vedono il risultato in completa parità, con la rumena che ha vinto il primo per 6-4 e con la kazaka che ha pareggiato per 3-6. Manca sempre meno all’ingresso in campo di Sinner che è previsto per le 16.00. 13.06 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato il primo incontro sul campo dedicato a Manolo Santana, primo tennista spagnolo della storia a vincere il torneo di Wimbledon, nel 1966. La cinese Zheng ha superato in tre set la statunitense Kenin mentre, a precedere Jannik Sinner che non entrerà in campo prima delle 16.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Rybakina al terzo con Ruse, manca poco per l’azzurro Notizie correlate LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Zheng supera Kenin, azzurro in campo non prima delle 16.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonmez avanti su Martinez Cirez, manca poco per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Live Jannik Sinner - Benjamin Bonzi - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il qualificato francese per prendere le misure. Sinner-Bonzi in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: Jannik fa il suo esordio nel secondo turnoJannik Sinner sfida Benjamin Bonzi sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026. Si gioca a partire dalle 16:00. Jannik, reduce dal successo di Monte Carlo 2026 dove ha riacquistato la prima posizion ... fanpage.it LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Zheng supera Kenin, azzurro in campo non prima delle 16.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) 13.06 ... oasport.it Sinner-Bonzi: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid in tempo reale facebook #Sinner-Bonzi: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid in tempo reale x.com