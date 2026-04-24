Sinner soffre ma vince in rimonta | Bonzi sconfitto in tre set
Nel secondo turno dell’ATP di Madrid, Jannik Sinner ha affrontato una partita complicata contro il francese Benjamin Bonzi. Dopo aver perso il primo set al tie-break, il tennista italiano ha reagito vincendo i successivi due parziali con ampie differenze di punteggio, chiudendo l’incontro con un risultato di 6-7, 6-1, 6-4. La sfida si è conclusa dopo circa due ore di gioco.
Un pomeriggio più difficile del previsto: Jannik Sinner cede il primo set al francese Benjamin Bonzi ma poi vince gli altri due, punteggio finale 6-7, 6-1, 6-4 nel secondo turno dell’Atp di Madrid. In difficoltà per un set e nei primi game del secondo, l’azzurro ne è uscito alla grande ottenendo una vittoria molto importante su un campo che ha condizioni particolari come lui stesso spiega nel dopo partita. Da Doha a oggi ha vinto 18 gare consecutive per quanto riguarda i Masters 1000, al prossimo turno di domenica 26 aprile affronterà il danese Elmer Moller. Le parole di Sinner. “Ho fatto molta fatica ma lo sapevo prima dell’incontro, è un campo con condizioni particolari.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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