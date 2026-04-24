Nel secondo turno dell’ATP di Madrid, Jannik Sinner ha affrontato una partita complicata contro il francese Benjamin Bonzi. Dopo aver perso il primo set al tie-break, il tennista italiano ha reagito vincendo i successivi due parziali con ampie differenze di punteggio, chiudendo l’incontro con un risultato di 6-7, 6-1, 6-4. La sfida si è conclusa dopo circa due ore di gioco.

Un pomeriggio più difficile del previsto: Jannik Sinner cede il primo set al francese Benjamin Bonzi ma poi vince gli altri due, punteggio finale 6-7, 6-1, 6-4 nel secondo turno dell’Atp di Madrid. In difficoltà per un set e nei primi game del secondo, l’azzurro ne è uscito alla grande ottenendo una vittoria molto importante su un campo che ha condizioni particolari come lui stesso spiega nel dopo partita. Da Doha a oggi ha vinto 18 gare consecutive per quanto riguarda i Masters 1000, al prossimo turno di domenica 26 aprile affronterà il danese Elmer Moller. Le parole di Sinner. “Ho fatto molta fatica ma lo sapevo prima dell’incontro, è un campo con condizioni particolari.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner soffre ma vince in rimonta: Bonzi sconfitto in tre set

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