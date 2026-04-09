Atp Montecarlo Sinner soffre ma vince | Machac sconfitto in tre set

Nel torneo di Montecarlo, Jannik Sinner ha affrontato una partita complessa contro Tomas Machac, conclusa con una vittoria in tre set. Dopo due ore di gioco, il punteggio finale è stato di 6-1, 6-7, 6-3. La sfida si è rivelata difficile, con Sinner che ha dimostrato resistenza e determinazione nonostante alcune sofferenze durante il match.

Una gara difficile con tanta sofferenza come non capitava da tempo ma il risultato è sempre lo stesso: Jannik Sinner abbatte Tomas Machac con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3 dopo due ore di gioco. Tre gare in una: dominio nel primo set, sofferenza enorme nel secondo e l’essersi ritrovato, pienamente, nel terzo. Ai quarti di finale se la vedrà contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Si conclude, oggi, la serie di set vinti consecutivamente sernza Le parole di Jannik. “Sono contento ma oggi ho fatto fatica, ero un po’ stanco ma cercherò di recuperare per domani. Provo a fare del mio meglio ogni gara, oggi era importante vincere. L’indomani si può giocare un grande tennis, oggi la considero una giornata positiva”, spiega a fine gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atp Montecarlo, Sinner soffre ma vince: Machac sconfitto in tre set LIVE Sinner/Bergs-Machac/Ruud 6-4 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il duo italo-belga insegue nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner/Bergs-Machac/Ruud 3-4 CONTROBREAK SINNER/BERGS. LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la striscia di set si ferma a 37, problemi alla schienaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Il tabellone del Masters 1000 di Monte-Carlo; Atp Montecarlo, attesa per Sinner: oggi sfida Humbert, gli italiani in campo; Sorteggio tabellone Monte Carlo 2026: Sinner nel lato con Zverev, Musetti da quello di Alcaraz; ATP Montecarlo: Sinner, che storia con la terra monegasca! Jannik torna per chiudere il cerchio. LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera i problemi fisici e avanza ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SCHIENA, PASTIGLIA E INTERVENTO DEL MEDICO: COSA E' SUCCESSO A SINNER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI ... oasport.it Atp Montecarlo: ottavi di finale, Sinner-Machac 6-1, 2-5 - DIRETTAL’azzurro affronta il ceco Tomas Machac, numero 53 del ranking, per un posto nei quarti di finale del torneo sulla terra rossa del Principato. Il ceco cerca di forzare sul servizio ma sbaglia molto e ... ansa.it Jannik Sinner torna ai quarti di finale del torneo Atp di Montecarlo. L'azzurro, numero due al mondo, si è imposto in tre set sul ceco Tomas Machac, numero 53 Atp, con il punteggio di 6-1, 6-7 (3-7), 6-3. Sinner che affronterà nei quarti il canadese Felix Auger-A - facebook.com facebook Montecarlo Atp, Berrettini in campo con Fonseca. Zverev affronta Bergs, per Alcaraz c’è Etcheverry x.com