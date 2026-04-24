Jannik Sinner affronta una partita difficile al primo turno del torneo Masters 1000 di Madrid e riesce a conquistare la vittoria dopo aver recuperato uno svantaggio. La sfida si conclude al terzo turno, quando si prepara ad affrontare il prossimo avversario, Moller. La vittoria permette al tennista di mantenere la continuità nei risultati di questa stagione.

AGI - Jannik Sinner soffre ma supera l’esordio al Masters 1000 di Madrid, conquistando una vittoria in rimonta che conferma la sua solidità anche nelle giornate più complicate. Il numero uno del mondo ha battuto il francese Benjamin Bonzi (n.104 ATP) con il punteggio di 6-7(6), 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 20 minuti di gioco, ribaltando un primo set perso al tie-break e ritrovando ritmo e precisione nei due parziali successivi. Al terzo turno, Sinner affronterà il danese Elmer Moller, che ha beneficiato del ritiro di Gabriel Diallo sul punteggio di 7-5, 3-3. Musetti parte forte: Hurkacz battuto in due set. Ottimo esordio anche per Lorenzo Musetti, protagonista di una prestazione solida alla Caja Mágica.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner soffre ma vince all’esordio: al terzo turno sfida Moller

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