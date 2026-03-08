Indian Wells Alcaraz vola al terzo turno | Dimitrov ko in due set Djokovic soffre ma avanza Fonseca show

Alcaraz si è qualificato per il terzo turno di Indian Wells battendo Dimitrov in due set, con il punteggio di 6-2, 6-3. Djokovic ha avuto difficoltà nel primo set contro Majchrzak, ma è riuscito a vincere la partita e ora aspetta Rinderknech. Fonseca ha mostrato un buon livello durante il suo match.

Il numero 1 del mondo domina il bulgaro 6-2, 6-3 e attende Rinderknech. Il serbo supera Majchrzak dopo un primo set difficile. Il 19enne brasiliano rimonta Khachanov salvando due match point. Paolini in campo stasera. Comincia senza intoppi l'avventura di Carlos Alcaraz al BNP Paribas Open di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 9.415.725 dollari. Il fuoriclasse spagnolo ha liquidato il bulgaro Grigor Dimitrov con un netto 6-2, 6-3, conquistando la quinta vittoria in sette precedenti contro di lui nel circuito ATP. Al terzo turno lo aspetta il francese Arthur Rinderknech (28 ATP), che ha avanzato senza scendere in campo per il forfait dell'argentino Juan Manuel Cerundolo, costretto al ritiro per un infortunio alla gamba sinistra.