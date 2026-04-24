Sinner sfida Džumhur a Miami | l’inizio del nuovo test per il n 2
Il tennista italiano inizia il torneo di Miami affrontando il bosniaco Džumhur venerdì 24 aprile 2026. La partita rappresenta il primo ostacolo nella fase iniziale del torneo e potrebbe determinare il proseguimento del cammino verso un eventuale scontro con il numero uno del ranking mondiale. La sfida si inserisce in un contesto di grande attesa per le prossime fasi della competizione.
? Cosa sapere Sinner esordisce a Miami contro il bosniaco Džumhur venerdì 24 aprile 2026.. La vittoria apre la strada a un possibile scontro finale con Alcaraz.. Alle ore 18:30 di questo venerdì 24 aprile 2026, il numero due del mondo Sinner scenderà in campo a Miami per l’esordio nell’Open della Florida contro il bosniaco Džumhur. Il tennista italiano, che arriva in territorio statunitense con alle spalle il prestigioso trofeo vinto la scorsa settimana a Indian Wells, affronta oggi un avversario posizionato al 76° posto nel ranking mondiale. La sfida si svolgerà durante la mattinata locale negli Stati Uniti, offrendo agli appassionati un primo test fondamentale per il percorso del ventiquattrenne nel torneo americano.🔗 Leggi su Ameve.eu
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