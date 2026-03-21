LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 0-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | il secondo set parte con il servizio del bosniaco

Al torneo ATP di Miami 2026, la partita tra Sinner e Dzumhur è iniziata con il primo set vinto dall’italiano con il punteggio di 6-3. Nel secondo set, il bosniaco ha preso il servizio all’inizio, ma ha commesso un errore di fretta con un dritto lungolinea. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Grande risposta di Jannik, esce il dritto lungolinea di Dzumhur che pecca di fretta. 1-1 GAME SINNER! Con l’ace, l’azzurro chiude il primo gioco del suo servizio in questo set. 40-0 Prima in campo e schiaffo al volo millimetrico ma vincente per Sinner. 30-0 Servizio in kick dell’azzurro, il bosniaco sbaglia la risposta. Seconda. 15-0 Ottimo scambio gestito da Sinner, esce in larghezza il dritto in cross di Dzumhur. 0-1 GAME DZUMHUR. Cerca di spingere con il rovescio Sinner ma non trova il campo. 40-15 Dzumhur prova il lob dopo la palla corta ma il pallonetto non atterra in campo. 40-0 Dritto potente del bosniaco dal centro del campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il secondo set parte con il servizio del bosniaco Articoli correlati LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: esordio contro l’esperto bosniacoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il nostro... LIVE Sinner-Dzumhur 3-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 GAME SINNER! Parte con il doppio fallo, poi un ottimo scambio giocato, due ace e una prima palla... Tutto quello che riguarda LIVE Sinner Dzumhur 6 3 0 1 ATP Miami... Temi più discussi: LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo; Sinner all'esordio trova il bosniaco Dzumhur: quando e dove vedere il match; Sinner Dzumhur all'Atp Miami 2026, dove vedere in tv e streaming; Sinner affronta Dzumhur al Miami Open: a che ora si gioca oggi e dove vederla in TV e in streaming. LIVE Sinner-Dzumhur 6-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro gestisce il bosniaco e vince il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 SET SINNER! Con lo smash vincente, Jannik chiude un primo set giocato alla grandissima, in cui si è preso i ... oasport.it Sinner-Dzumhur diretta 6-3: dove vederla in tv e streaming, il Masters 1000 di MiamiArchiviato Indian Wells, vinto da Sinner in finale contro Medvedev, il tennista azzurro torna in campo a Miami per iniziare il secondo Masters 1000 della stagione e inseguire il ... ilmattino.it Miami Open: Sinner in vantaggio 6-3 su Dzumhur, Errani/Paolini battono Aoyama/Eikeri 6-3, 6-2 Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zverev- facebook Alle 18.10 #Sinner- #Dzumhur: esordio per Jannik nel secondo turno dell' #AtpMiami Il numero due del mondo debutta nel torneo contro il bosniaco, che occupa la 76ª posizione del ranking e ha battuto il peruviano Buse nel primo turno x.com