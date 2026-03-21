LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 0-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | il secondo set parte con il servizio del bosniaco

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Miami 2026, la partita tra Sinner e Dzumhur è iniziata con il primo set vinto dall’italiano con il punteggio di 6-3. Nel secondo set, il bosniaco ha preso il servizio all’inizio, ma ha commesso un errore di fretta con un dritto lungolinea. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Grande risposta di Jannik, esce il dritto lungolinea di Dzumhur che pecca di fretta. 1-1 GAME SINNER! Con l’ace, l’azzurro chiude il primo gioco del suo servizio in questo set. 40-0 Prima in campo e schiaffo al volo millimetrico ma vincente per Sinner. 30-0 Servizio in kick dell’azzurro, il bosniaco sbaglia la risposta. Seconda. 15-0 Ottimo scambio gestito da Sinner, esce in larghezza il dritto in cross di Dzumhur. 0-1 GAME DZUMHUR. Cerca di spingere con il rovescio Sinner ma non trova il campo. 40-15 Dzumhur prova il lob dopo la palla corta ma il pallonetto non atterra in campo. 40-0 Dritto potente del bosniaco dal centro del campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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