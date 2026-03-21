LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 3-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | il bosniaco annulla le palle del doppio break l’azzurro spinge!

Al torneo ATP di Miami, il match tra Sinner e Dzumhur è in corso con il primo set in fase di conclusione. Sinner conduce con un punteggio di 6-3 e 3-2, mentre il bosniaco ha recuperato una delle palle break e continua a spingere. Al momento, l’azzurro si avvicina alla palla corta dell’avversario, ma commette un errore sulla contro smorzata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sinner arriva alla palla corta del bosniaco ma sbaglia la contro smorzata. 15-15 Dzumhur cerca l’uscita lungolinea con il dritto ma trova solo il corridoio. Ottimo cambio di ritmo di Sinner con il back di rovescio. 15-0 In rete la risposta azzurra. 4-2 GAME SINNER! Jannik ha concesso solo otto punti in risposta, chiude il servizio con la prima vincente. 40-15 Doppio fallo di Sinner, il secondo del match. Seconda. 40-0 Dzumhur cerca di uscire dalla diagonale del rovescio e cerca una palla corta che però finisce in corridoio. Seconda palla. 30-0 Servizio e dritto diagonale dell’azzurro. 15-0 Nono ace per Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il bosniaco annulla le palle del doppio break, l’azzurro spinge! Articoli correlati LIVE Sinner-Dzumhur 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla palla break e si porta ad un game dal setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Rovescio vincente di Dzumhur che nonostante il risultato sta avendo il coraggio di rischiare. LIVE Berrettini-Bublik 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla quattro palle break e resta in vantaggio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto in cross vincente di Bublik! Seconda. Una selezione di notizie su LIVE Sinner Dzumhur 6 3 3 2 ATP Miami... Temi più discussi: LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo; Sinner all'esordio trova il bosniaco Dzumhur: quando e dove vedere il match; Sinner Dzumhur all'Atp Miami 2026, dove vedere in tv e streaming; Miami Open, LIVE Sinner-Dzumhur: gli aggiornamenti. LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: altro break in apertura di set! L’azzurro vuole chiudere il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio e dritto vincente di Dzumhur, che annulla le due palle break. 30-40 Prima palla esterna vincente. oasport.it Sinner-Dzumhur all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partitaIl secondo set si apre con un buon turno al servizio da parte di Dzumhur. Sinner sbaglia con il dritto (15-0), poi il bosniaco sul 40-0 manda fuori il lob dopo la palla corta (40-15). A quindici Dzumh ... sport.sky.it Miami Open: Sinner in vantaggio 6-3 su Dzumhur, Errani/Paolini battono Aoyama/Eikeri 6-3, 6-2 Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zverev- facebook Alle 18.10 #Sinner- #Dzumhur: esordio per Jannik nel secondo turno dell' #AtpMiami Il numero due del mondo debutta nel torneo contro il bosniaco, che occupa la 76ª posizione del ranking e ha battuto il peruviano Buse nel primo turno x.com