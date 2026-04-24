L'atleta spagnolo ha annunciato che non prenderà parte ai prossimi tornei di Roma e Roland Garros a causa di un infortunio al polso. L'atleta ha dichiarato che si tratta di un momento difficile e che il recupero richiederà del tempo. La sua assenza si aggiunge a quella di altri giocatori che stanno affrontando problemi fisici, influenzando il calendario delle competizioni sulla terra battuta.

Lo spagnolo non ha ancora recuperato dall'infortunio al polso MADRID (SPAGNA) - Niente Roma, nè Roland Garros. Carlos Alcaraz, dopo il ritiro a Barcellona e la rinuncia al Masters 1000 di Madrid, deve rinunciare anche ai due prossimi appuntamenti sulla terra. Dopo la sconfitta in finale a Montecarlo per mano di Jannik Sinner, il 22enne murciano era stato costretto a lasciare il "Barcelona Open Banc Sabadell" per un problema al polso destro. Un infortunio che si è rivelato più complicato del previsto e già lunedì, in occasione dei Laureus Spors Awards, aveva messo in dubbio la sua presenza al Foro Italico e a Parigi. "Il prossimo esame sarà cruciale", aveva fatto sapere il numero 2 del mondo, che oggi su X ha confermato che il suo stop andrà oltre il Roland Garros.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Alcaraz salterà Roma e Roland Garros "È un momento duro"

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