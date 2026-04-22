Sinner ecco l’avversario dell’esordio a Madrid | venerdì sfiderà Bonzi

Nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner affronterà Benjamin Bonzi. L'incontro si svolgerà venerdì e rappresenta la prima sfida tra i due nel torneo. Sinner, testa di serie, si prepara a confrontarsi con Bonzi in una partita che si preannuncia interessante. La sfida si svolgerà sulla terra battuta, superficie su cui entrambi i tennisti hanno disputato diversi incontri.

(Adnkronos) – Sarà Benjamin Bonzi l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del ranking Atp e prima testa di serie del torneo se la vedrà con il francese, numero 104 del mondo in tabellone (attraverso le qualificazioni). Bonzi ha superato oggi, mercoledì 22 aprile, il connazionale Titouan Droguet, numero 113 del ranking (e anche lui passato dal tabellone cadetto), con il punteggio di 6-7 (4-7), 7-6 (7-4), 6-4 dopo due ore e 35 minuti. Sinner e Bonzi si affronteranno venerdì 24 aprile. —[email protected] (Web Info) Genova, stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. Centrodestra contro la mozione: “Follia green”🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Jannik Sinner non è solo un campione. È quella sensazione che ti prende allo stomaco quando scende in campo. È silenzio, lavoro, sacrificio… e poi esplosione pura. Non urla per farsi notare. Non ha bisogno di parole per farsi rispettare. Parla con il tennis. E facebook

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