Atp Madrid esordio per Sinner contro Bonzi

Oggi, venerdì 24 aprile 2026, si svolge il primo turno del Masters 1000 di Madrid. Jannik Sinner sfida Benjamin Bonzi sul campo Manolo Santana. L'incontro è trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e NOW, con inizio alle ore 16:00. È il primo match ufficiale per il tennista italiano nel torneo.

Oggi, venerdì 24 aprile 2026, Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid affrontando il francese Benjamin Bonzi sul campo Manolo Santana, in un match trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e NOW a partire dalle ore 16:00. Il numero uno del mondo arriva all’appuntamento con una striscia positiva di 18 vittorie consecutive nel 2026 e vanta una tradizione favorevole contro i tennisti transalpini, avendo vinto gli ultimi 26 incontri disputati contro di loro, oltre a guidare per 3-0 i precedenti diretti contro l’odierno avversario. Bonzi, attualmente numero 104 del ranking e allenato da Nicolas Mahut, ha raggiunto il secondo turno superando...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Atp Madrid, esordio per Sinner contro Bonzi Madrid 2026 p. 2: Real Sinner Notizie correlate Sinner-Bonzi in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: Jannik fa il suo esordio nel secondo turnoJannik Sinner sfida Benjamin Bonzi sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026. Sinner, ecco l’avversario dell’esordio a Madrid: venerdì sfiderà Bonzi(Adnkronos) – Sarà Benjamin Bonzi l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sinner, ufficiale l'orario del debutto con Bonzi; Madrid: qualificazioni amare per i tennisti italiani; Berrettini, il flop all'esordio con Prizmic fa malissimo: Matteo esce dalla top 100; ATP Madrid 2026, il tabellone del Master 1000: Sinner fa il suo esordio contro Bonzi. Atp Madrid, esordio per Sinner contro BonziOggi, venerdì 24 aprile 2026, Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid affrontando il francese Benjamin Bonzi sul campo Manolo Santana, in un match ... thesocialpost.it Atp Madrid, Jannik Sinner all’esordio oggi contro BonziJannik Sinner esordisce oggi a Madrid. Il numero 1 del mondo va a caccia dell’ennesimo record: diventare il primo campione della storia a trionfare nei primi quattro Masters 1000 della stagione e comp ... tg24.sky.it #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com *Sinner e Musetti oggi all’Atp Madrid 2026, orario e dove vederli* Leggi qui : https://www.lapresse.it/sport/tennis/2026/04/24/sinner-e-musetti-oggi-allatp-madrid-2026-orario-e-dove-vederli/ facebook