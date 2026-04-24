L'assenza di un noto giocatore spagnolo dai tornei di Roma e del Roland Garros ha suscitato reazioni tra gli appassionati di tennis. Un tennista italiano ha commentato la situazione, descrivendo la sua assenza come un giorno triste per il circuito e affermando che la presenza dello spagnolo lo stimola a migliorarsi. Ha anche dichiarato di non essere sicuro di essere il favorito in queste competizioni.

Questa rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha veramente qualcosa di poetico. Il tennista italiano mostra un rammarico sincero per l’infortunio del grande rivale, non sono pariole di circostanza le sue, ma proprio per niente. “Il tennis ha bisogno di Carlos ed è molto meglio quando c’è lui” dice Jannik col cuore, altro che freddezza e distacco. Sinner ha appreso della notizia del forfait di Alcaraz in campo, alla fine della sua vittoria con Benjamin Bonzi, e ha definito “Molto triste” la cosa. Poi ha elaborato il suo pensiero in conferenza stampa, una mezz’oretta dopo: “Non so se con la sua assenza io possa essere più favorito a Roma e a Parigi, e sinceramente non m’interessa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Lo stop di Alcaraz? Giorno triste per il tennis. Quando c'è lui io miglioro"

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