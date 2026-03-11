Jannik Sinner ha sconfitto Joao Fonseca negli ottavi di Indian Wells, dopo aver salvato tre match point e vinto due tie break. Con questa vittoria, il giovane italiano si è qualificato per i quarti di finale, dove incontrerà Tien. Dopo il match, Sinner ha commentato che Fonseca e Joao rappresentano il futuro del tennis.

Indian Wells, 11 marzo 2026 – Ci vogliono due tie break e il miglior Jannik Sinner per battere il talento brasiliano Joao Fonseca negli ottavi di Indian Wells. Nella notte l’altoatesino si è imposto 7-6 7-6 sul numero 34 del mondo, dopo aver salvato tre set point e resta da solo in testa alla classifica per numero di vittorie nei Masters 1000 tra i giocatori italiani (97, superato Fabio Fognini). È la 19esima finale di un mille raggiunta dal numero 2 del mondo. Ora Sinner giocherà contro Learner Tien (27 ATP), che ha salvato due match point contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (19) festeggiando il primo quarto di finale in carriera in questa categoria di tornei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner batte Fonseca a Indian Wells salvando tre set point. Ai quarti c’è Tien. Jannik: “Lui e Joao il futuro”

Articoli correlati

Jannik Sinner piega Joao Fonseca dopo un match tirato e avanza ai quarti a Indian WellsJannik Sinner, numero 2 del seeding, approda ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, in California (Stati Uniti): l’azzurro piega...

Leggi anche: Indian Wells 2026, Sinner batte Fonseca e vola ai quarti. Paolini eliminata agli ottavi

Tutti gli aggiornamenti su Indian Wells

Temi più discussi: Indian Wells, Sinner batte Fonseca 7-6, 7-6 e vola ai quarti; Sinner, vittoria da campione: battuto Fonseca agli ottavi di Indian Wells. Ora Tien; Sinner batte Fonseca in due set e vola ai quarti di Indian Wells: Learner e Joao sono il futuro del nostro sport; Quando gioca Sinner? La data degli ottavi con Fonseca a Indian Wells. E Joao lo 'sfida'.

Sinner-Fonseca 7-6 7-6: Jannik ai quarti di Indian Wells, il prossimo avversario è TienSinner batte Fonseca 7-6 7-6 negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells e vola ai quarti dove sfiderà Tien ... fanpage.it

Sinner batte Fonseca 7-6, 7-6 e vola ai quarti a Indian Wells: sfiderà Tien. Orario e dove vederloJannik Sinner ha battuto 7-6, 7-6 il brasiliano Joao Fonseca in poco più di due ore di gioco ai Master 1000 di Indian Wells in California. Il numero 2 del mondo vola ai quarti di ... ilgazzettino.it

INDIAN WELLS: QUARTI PER JANNIK !! VINCE UNA PARTITA INCREDIBILMENTE BELLA Sicuramente una delle partite più belle viste fino ad oggi nel deserto di Indian Wells. Due Ragazzi che hanno lottato su ogni punto, Jannik decisivo e solido nei - facebook.com facebook

Indian Wells, Sinner batte Fonseca in due set e va ai quarti x.com