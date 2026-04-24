Nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid, il tennista italiano affronta un avversario mai incontrato prima. La partita riguarda la corsa di Jannik Sinner verso il suo primo titolo in questa manifestazione. La sfida si svolge su una superficie rapida e si inserisce nel percorso del numero uno del mondo, che cerca di proseguire la sua strada nel torneo. La partita si svolge in un’atmosfera di grande attesa tra gli appassionati.

Nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo un avversario inedito per il numero uno del mondo: il danese che ha eliminato il baby Cinà Anche se con una grande fatica, impredibile alla vigilia, Jannik Sinner si è guadagnato il terzo turno nel Masters 1000 di Madrid battendo al terzo set il francese Bonzi, che ha giocato per oltre un'ora il match della vita. Prosegue, dunque, la corsa dell'italiano verso un titolo che non ha mai vinto. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Moller, in programma domenica 26 aprile alle ore 11. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Sinner ha faticato tanto a ritrovare il suo ritmo, con cui aveva dominato il torneo di Montecarlo e con cui aveva vinto anche quelli di Indian Wells e Miami.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Moller, per Jannik continua la corsa per il primo titolo a Madrid: il pronostico

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