Con il servizio Sinner ha messo la freccia | il sorpasso su Alcaraz può avvenire già a Montecarlo | La nuova classifica Atp

Il servizio Sinner ha deciso di accelerare e ha inserito la freccia con il primo possibile sorpasso su Alcaraz previsto per metà aprile a Montecarlo, secondo la nuova classifica ATP. La situazione nel ranking vede il giocatore italiano avvicinarsi al leader del tennis mondiale, con un obiettivo di superarlo che potrebbe concretizzarsi nel prossimo mese.

La freccia è inserita e il primo tentativo di sorpasso per il numero uno del mondo è programmato per la metà di aprile, a Montecarlo. Nel frattempo, ecco il Sunshine Double. C’è tutto questo, e molto altro, dietro alla vittoria di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami, ottenuta superando il ceco Jiri Lehecka per 6-4 6-4. È il secondo titolo in Florida dopo quello del 2024, il settimo 1000 in assoluto e il 26esimo trofeo in carriera. Un nuovo torneo vinto senza perdere set e senza avanzi da lasciare agli avversari. Ed è proprio la ritrovata inviolabilità al servizio il vero segreto che sta alla base della doppietta compiuta da Sinner tra la California e la Florida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Un’ora e mezza di ritardo. L’impresa si fa attendere causa pioggia, ma è solo una questione di tempo. Le nubi su Miami si diradano e il sole splende forte nel cielo di Jannik Sinner. Nove anni dopo Roger Federer, il n.2 del mondo completa la doppietta Indian - facebook.com facebook

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