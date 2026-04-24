Sinner lucido | Sapevo che avrei fatto fatica 5 Masters 1000? So cosa c’è in palio ma prima devo capire…

Jannik Sinner ha superato il secondo turno del Masters 1000 di Madrid, battendo Benjamin Bonzi in tre set dopo più di due ore di partita. L’azzurro, che ha perso il primo set al tie-break, ha poi vinto il secondo e il terzo, dimostrando lucidità e pazienza. Dopo aver raggiunto cinque volte questa competizione, Sinner ha riconosciuto le difficoltà dell’inizio e ha espresso consapevolezza sul valore delle prossime sfide.

Una vittoria sofferta, costruita con pazienza e lucidità dopo un avvio complicato: Jannik Sinner stacca il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid superando Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-4 al termine di oltre due ore di battaglia. Il match si è rivelato più insidioso del previsto per il numero uno del mondo, costretto a inseguire dopo un primo set in cui le occasioni sprecate hanno pesato. Sinner, infatti, non è riuscito a convertire cinque palle break, lasciando spazio a Bonzi che ha trascinato il parziale al tie-break. Qui il francese ha annullato anche un set point, imponendosi e mettendo pressione all’azzurro. La reazione, però, non si è fatta attendere.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner lucido: “Sapevo che avrei fatto fatica. 5 Masters 1000? So cosa c’è in palio, ma prima devo capire…” Notizie correlate Jenna Ortega ha quasi abbandonato la recitazione prima di You: "Non sapevo cosa avrei fatto"Non tutte le carriere iniziano con la certezza di arrivare lontano, alcune passano da una crepa invisibile, un momento di dubbio che rischia di... Sinner rischia e batte Bonzi in rimonta: che fatica all’esordio a Madrid. “Devo cercare di capire come si gioca su questa superficie”Con grande fatica, dopo un primo set perso al tie break, Jannik Sinner vince all’esordio al Masters 1000 di Madrid.