Jenna Ortega ha raccontato di aver rischiato di abbandonare la recitazione prima di ottenere successo con la serie

Non tutte le carriere iniziano con la certezza di arrivare lontano, alcune passano da una crepa invisibile, un momento di dubbio che rischia di diventare fine anticipata: Per Jenna Ortega, quella crepa è esistita davvero. Jenna Ortega rivela di aver pensato di lasciare la recitazione da adolescente, prima del ruolo in You. Un momento di crisi trasformato in svolta, che ha ridefinito il suo percorso fino al successo globale. Il momento in cui tutto stava per fermarsi per Ortega Prima di diventare uno dei volti più riconoscibili della nuova generazione hollywoodiana, Jenna Ortega ha attraversato una fase di sospensione, quasi una terra di nessuno professionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jenna Ortega ha quasi abbandonato la recitazione prima di You: "Non sapevo cosa avrei fatto"

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