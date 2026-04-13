Lo sfogo di Alcaraz messo in crisi da Sinner durante la finale a Monte Carlo | Lui le mette io no
Durante la finale del Masters 1000 a Monte Carlo, il tennista spagnolo ha espresso frustrazione nei confronti del suo avversario, affermando che quest'ultimo riesce a mettere più prime di lui. Ha anche commentato che, sulla terra battuta, il servizio può essere utile in alcuni momenti, ma alla fine la partita si decide principalmente nei scambi da fondo campo. La sfida tra i due si è conclusa con la vittoria di Sinner, lasciando il suo avversario visibilmente contrariato.
La finale del Masters 1000 del Principato raccontata dal tennista spagnolo: "Sulla terra il servizio può aiutare in alcuni momenti, ma alla fine la partita si gioca soprattutto da fondo. E lui ha vinto la partita da lì".🔗 Leggi su Fanpage.it
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