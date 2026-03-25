Tennis Sinner risponde ad Alcaraz | Io tratto tutti gli avversari allo stesso modo

Jannik Sinner ha vinto il suo match al Masters 1000 di Miami contro Alex Michelsen con il punteggio di 7-5, 7-6 (4). La partita si è svolta sul cemento dell’Hard Rock Stadium e ha consentito al numero due del ranking ATP di proseguire il torneo con successo. In risposta a una domanda riguardante le dichiarazioni di un avversario, Sinner ha affermato di trattare tutti allo stesso modo.

Il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami prosegue con successo. Sul cemento dell’Hard Rock Stadium, il numero due della classifica mondiale ATP ha superato il tennista statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 7-5, 7-6 (4). In conferenza stampa, Sinner ha analizzato con lucidità le dinamiche della sfida, evidenziando come la solidità al servizio nei momenti cruciali sia stata determinante per ribaltare l’inerzia dello scontro. Il tennista altoatesino ha spiegato di non soffrire situazioni di estrema tensione agonistica, trovando anzi stimoli a differenza degli avversari che spesso accusano la pressione nel momento di chiudere il parziale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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