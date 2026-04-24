Jannik Sinner si prepara a partire per un nuovo torneo, questa volta a Madrid, dove affronterà il francese Bonzi nel suo debutto. Dal 2020, il tennista ha vinto in diverse nazioni, tra cui Bulgaria e Monaco, arricchendo il suo palmarès con numerosi successi. Ora si appresta a sfidare i campi spagnoli, puntando a nuovi risultati.

Il nostro globetrotter non è un turista per caso, ma un ragazzo, un uomo ormai, con una missione ben precisa: piantare la sua bandierina in ogni possibile angolo del mondo. Chiamatelo Jannik il Conquistatore. Non c’è tempo per passeggiate culturali: allenamento e riposo, riposo e allenamento, cercando di dormire il più possibile per arrivare preparato alla discesa in campo, con l’unica divagazione concessa alla cerimonia del premio Laureus, come ha raccontato lui stesso alla vigilia di Madrid, la prossima preda. Sì, perché il torneo che lo vede debuttare oggi, non prima delle 16, contro il qualificato francese Bonzi (n.104) non è solo l’unico mancante, assieme agli Internazionali d’Italia, per completare la collezione dei Masters 1000.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner il Conquistatore: ha vinto in 14 nazioni, ora va all'assalto della Spagna

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