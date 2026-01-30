Sinner ha vinto tutte le statistiche della partita contro Djokovic L’unica cosa che ha perso è la partita hai detto cotica

Sinner ha dominato le statistiche contro Djokovic, vincendo in quasi ogni aspetto del match. Tuttavia, alla fine, ha perso la partita. Una vittoria che lascia l’amaro in bocca, anche se le cifre parlano chiaro.

Sinner ha vinto tutte le statistiche della partita contro Djokovic. L’unica cosa che ha perso è la partita Chissà cosa pensava Trilussa del tennis. Oggi è stata una disfatta per chi si ostina a fotografare e a interpretare lo sport con i numeri. Che offrono un punto di vista ma non spiegano nulla dei match. Che sia calcio o tennis, o anche altro. Perché non tutti i tiri non hanno lo stesso peso. Nel calcio come nel tennis. Anche nel basket: una cosa è tirare da tre nel primo tempo e un’altra sferrare un tiro da tre potenzialmente decisivo sulla sirena. Sono due sport diversi. A tennis (ma non solo nel tennis) i punti non si contano soltanto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Roma, la partita contro la Juventus ha evidenziato alcune criticità che la squadra dovrà affrontare nel proseguo della stagione.

Jannik Sinner esce sconfitto dalla finale degli Australian Open.

Jannik Sinner ricorda le parole di Djokovic dopo la sconfitta dell 2022 a Wimbledon- Six Kings Slam

Il risultato della semifinale tra Sinner e Djokovic agli Australian OpenSi rinnova la sfida tra due fuoriclasse del tennis mondiale. Oggi in diretta Sinner e Djokovic si scontrano nella semifinale degli Australian Open. Scopriamo insieme chi ha vinto e vola in finale. novella2000.it

Sinner eliminato in semifinale agli Australian Open: vince Djokovic in 5 setUna importante novità per gli abbonati a Sky Sport Insider. Sta arrivando Circoletto Rosso, una nuova newsletter monotematica dedicata a tutta la bellezza del tennis: i gesti, le storie e qualche nume ... sport.sky.it

"AVEVA VINTO LE ULTIME 5 PARTITE CONTRO DI ME" La battuta di Nole sotto rete a Jannik Sinner, dopo la vittoria in semifinale Djokovic non batteva Jannik dalla finale delle ATP Finals del 2023 #Tennis #Sinner #Djokovic #AusOpen #AO26 #W facebook

Djokovic su Sinner: "Aveva vinto gli ultimi 5 match contro di me. Ho dovuto cambiare numero di telefono... perché lui mi conosceva a memoria. Gli ho detto a rete: grazie per avermi concesso di vincere almeno una volta. Ho un grande rispetto per lui. Ti porta fin x.com