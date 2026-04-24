Nel primo giorno dell’ATP Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha affrontato un esordio difficile. Contestualmente, è stata annunciata la rinuncia di Carlos Alcaraz agli eventi di Roma e Parigi, valutati come importanti tappe del calendario tennistico. La notizia ha catturato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse le partecipazioni dei due giocatori in questa parte della stagione.

Nel giorno dell’ esordio all’Atp Masters 1000 di Madrid di Jannik Sinner arriva la notizia della rinuncia di Carlos Alcaraz agli Internazionali di Roma e di Francia. L’infortunio al polso che il tennista spagnolo ha subito a Barcellona ha bisogno di tempo per guarire bene e quindi Carlos non ci sarà nè al Foro Italico nè al Roland Garros, i due tornei più importanti sulla terra battuta nei quali lo scorso anno aveva trionfato proprio battendo Sinner. “Dopo i risultati dei test effettuati – ha scritto Alcaraz -, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in pista.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner, esordio faticoso a Madrid Alcaraz rinuncia a Roma e Parigi

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