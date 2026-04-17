Alcaraz rinuncia anche a Madrid | Sinner resta numero 1 fino a Roma

Carlos Alcaraz ha annunciato il forfait al Masters 1000 di Madrid a causa di un problema al polso. La sua assenza permette a Jannik Sinner di conservare la posizione di numero uno del ranking mondiale fino alle partite di Roma. Questa decisione si aggiunge a una serie di stop per il tennista spagnolo, che non parteciperà anche a ulteriori tornei prima dell’appuntamento romano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop per Alcaraz: il problema al polso lo costringe al forfait. Carlos Alcaraz non prenderà parte al Masters 1000 di Madrid, lasciando così strada libera a Jannik Sinner per mantenere la vetta del ranking mondiale almeno fino agli Internazionali d’Italia. Il tennista spagnolo, attuale numero 2 ATP, è stato costretto a fermarsi a causa di un problema al polso, lo stesso che lo aveva già obbligato a interrompere il suo percorso all’ATP 500 di Barcellona. L’assenza dal torneo madrileno, in programma dal 22 aprile al 3 maggio, rappresenta un duro colpo per Alcaraz, soprattutto dal punto di vista emotivo. “Madrid è casa...🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: Incredible Final IN FULL! | Beijing 2024

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