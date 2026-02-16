Doha Sinner vince su Machac all’esordio | Mi sono sentito bene in campo Ogni partita sarà difficile
Jannik Sinner ha battuto Machac all’esordio a Doha, dimostrando di sentirsi in forma. La vittoria arriva dopo un match combattuto, in cui il talento italiano ha mostrato sicurezza e lucidità. Durante il match, Sinner ha colpito con precisione e ha gestito bene le fasi più delicate, sottolineando l’importanza di ogni punto. Ora si preparerà alla prossima sfida, consapevole che ogni partita richiederà il massimo impegno.
Doha, 16 febbraio 2026 – Torna in campo Jannik Sinner e conquista la prima partita all’ATP 500 di Doha. La prossima partita è in programma il 18 febbraio, l’avversario sarà l’australiano Popyrin. Il numero due al mondo ha battuto Machac in due set 6-1, 6-4: “Mi sono sentito bene in campo – ha detto nell’intervista post-match al microfono di Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United, come riporta supertennistv.it -. Mi sento bene anche fisicamente, anche se ogni partita diventerà sempre più difficile con gli avversari. Ho avuto la fortuna di allenarmi qualche giorno qui, anche se non era mai stato così ventoso come oggi, fortunatamente mi sono adattato bene”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Jannik Sinner torna a disputare un torneo a Doha dopo aver saltato alcune competizioni recenti a causa di un infortunio.
