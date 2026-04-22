Atp Madrid 2026 sei azzurri in campo oggi | orario e dove vederli

Oggi sei tennisti italiani partecipano alle partite dell’ATP Madrid 2026 sulla terra rossa. Tra questi ci sono Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Federico Cinà, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant. Le gare si svolgono in diverse ore e si potrà seguire la diretta nei vari canali televisivi e online dedicati all’evento. Nessuna delle partite si svolge nello stesso orario, offrendo diverse opportunità di visione durante la giornata.

Sei azzurri scendono in campo oggi sulla terra rossa dell’ Atp Madrid 2026: Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Federico Cinà, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant. Per l’esordio di Jannik Sinner, invece, bisogna attendere venerdì 24 aprile, con il n°1 del mondo che giocherà contro uno tra Benjamin Bonzi e Titouan Droguet, entrambi qualificati. Gli azzurri in campo oggi. Bellucci VS Dzumhur, dalle 12.10. Sonego VS Lajovic, dalle 13.20. Berrettini VS Prizmic, dalle 13.30. Cinà VS Moller, dalle 14.30. Cocciaretto VS Parks, dalle 13.30. Grant VS Jacquemot, dalle 17.00. Quando gioca Sinner. Sinner dovrebbe esordire venerdì assieme ad altri tre azzurri, teste di serie del torneo spagnolo: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli (fresco finalista all’Atp 500 di Monaco di Baviera) e Luciano Darderi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Madrid 2026, sei azzurri in campo oggi: orario e dove vederli Notizie correlate Leggi anche: Atp Miami 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederli Atp Montecarlo 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederliOggi mercoledì 8 aprile il tabellone del secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters si completa, con tre italiani in campo, a caccia della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Sinner si allena a Madrid per abituarsi alla Caja Magica. Il tabellone: otto italiani al primo turno; Sinner, a Madrid caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila; Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming. Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingGiocare il maggior numero di partite ad alto livello per perfezionare la condizione atletica e guadagnare nuovamente fiducia nei propri meccanismi dopo il ... oasport.it ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 22 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campoOggi, mercoledì 22 aprile, giornata di incontri nel torneo 1000 Combined di Madrid. Uomini e donne si contenderanno nella capitale spagnola l'ambito ... oasport.it Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari sport.sky.it/tennis/2026/04… #SkySport #SkyTennis x.com Atp Madrid 2026, ecco quando gioca la prima partita Sinner: ufficiale la data - facebook.com facebook