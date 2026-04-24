Sinner-Bonzi | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, venerdì 24 aprile, si gioca il secondo turno del torneo Masters 1000 di Madrid, con l'esordio di Jannik Sinner. Il tennista azzurro affronterà il francese Benjamin Bonzi in un match trasmesso sia in diretta televisiva che in streaming. La partita rappresenta un momento importante per Sinner nel percorso della competizione spagnola.

(Adnkronos) – Esordio per Jannik Sinner a Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, il fuoriclasse azzurro affronterà il francese Benjamin Bonzi – in dirett tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo. Per l'azzurro, sarà il numero 104 del ranking Atp il primo ostacolo verso la conquista del quinto torneo di categoria consecutivo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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